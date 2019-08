„Heuer widmet sich Allegro Vivo dem besonderen Thema der Fantasie, das seit 1979 bestehende Kammermusik Festival steht unter dem Motto ,Con fantasia’“, erklärt der künstlerische Leiter Vahid Khadem-Missagh. „Gleichzeitig werfen wir den Blick auf ein völkerverbindendes Ereignis: Vor genau dreißig Jahren ist der ,Eiserne Vorhang‘ gefallen, der die gesamte Kulturregion des Kontinents über Jahrzehnte getrennt hat und auch das Waldviertel von seinen Nachbarn isolierte.“

Im Zentrum des 41. Festivals steht die Kammermusik in all ihrer Vielfalt. Als musikalischer Botschafter verbindet Allegro Vivo Menschen aller Generationen in über 60 Konzerten an 35 eindrucksvollen Spielorten des Waldviertels. Aber auch über Grenzen hinweg, etwa in Jihlava und Český Krumlov, wird in diesem Sommer gespielt.

Das Eröffnungskonzert wird wie immer in der prächtigen barocken Bibliothek des Stiftes Altenburg am Sonntag, 4. August, um 16 Uhr gespielt, bereits zwei Tage zuvor erklingt das gleiche Programm in Gmünd und am Vorabend ebenfalls in Altenburg: Leos Lanaceks „Idylle für Streichorchester, die Auftragskomposition Christoph Ehrenfellners „Quasi una fantasia“, einem Konzert für Violine Cello (László Fenyö) und Streichorchester und Béla Bartóks Divertimento für Streichorchester. Es spielt die Academia Allegro Vivo unter der Leitung von Violin-Solisten Vahid Khadem Missagh.

Allegro Vivo steht aber auch für die Sommer-Akademie mit ihren Meister- und Jugendkursen. Heuer können die Organisatoren über 500 Teilnehmer aus nahezu allen Kontinenten willkommen heißen, die bei namhaften Virtuosen wie Bijan Khadem-Missagh, dem Festival-Gründer, Christian Altenburger, Peter Edelmann, Wolfgang Bankl, Elisabeth Leonskaja, Michaela Reingruber oder Tristan Schulze und vielen mehr Unterricht in Violine, Viola, Cello, Gesang, Klavier oder Saxophon, um nur einige Instrumente zu nennen, nehmen.