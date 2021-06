Der Eröffnungstag der Ausstellung „Sichtwechsel“ im Zeitbrücke-Museum Gars war mit rund 30 Gästen sehr gut besucht und unter Bedachtnahme der Covid-Bestimmungen sehr gut organisiert.

Sowohl die Kulturhistorikerin Ingrid Scherney aus Gars als auch die Fotokünstlerin Isolde Killian aus Klosterneuburg beantworteten die Fragen der Besucher. Scherney mit ihrer These „Die Frauen halten die Welt am Laufen, erklärt wird die Welt aber von Männern“, stellt die Frage der Position der Frau im 21. Jahrhundert in den Raum.

Wie steht es um die Gleichberechtigung?

Wie sieht es nun im Jahr 2021 mit der Gleichberechtigung aus? Wie ist die Haltung der Politik, der Kirche und der Wirtschaft gegenüber den Rechten der Frauen? Eine Nichterfüllung der Gleichberechtigung zwischen Frau, Mann und Divers ist eine Missachtung der Menschenrechte. „Frauen sichtbar machen, Menschen sichtbar machen“, ist das Credo.

Die Zusammenarbeit zu dieser Ausstellung zwischen Scherney und Killian war schon 2019 im Zuge der Ausstellung „Lilos Phantasien“ im workingspace 4.0 entstanden. Aufgrund der Corona-Situation war es aber erst jetzt möglich, die Ausstellung „Sichtwechsel“ dem Publikum zugänglich zu machen.

Unter den Anwesenden waren seitens der Marktgemeinde die Gemeinderätinnen Christine Jaglitsch und Georgia Kazantzidu, das Museum selbst war durch Obmann Anton Ehrenberger vertreten. Der Sprecher des Wirtschaftsbundes Waldviertel, Werner Groiß, besuchte die Schau ebenfalls.

Die Ausstellung ist jeweils am Samstag und Sonntag bis zum 20. Juni von 10 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr geöffnet.