Lesung und Lokomotiven zogen Gäste an

Die dritte Mikroausstellung im Foyer des Museum Horn zeigt einen kleinen Auszug aus der lebenslangen Modellbahnsammlung von Wolfgang Andraschek, nämlich Lokomotiven, die einen regionalen Bezug haben. Unter dem Titel „Aufwachsen am Bauernhof und im Gasthaus – Lebenserinnerungen aus Mödring“ lockte Herta Schmudermayer viele Besucher ins Museum, dabei auch Bürgermeister Gerhard Lentschig, Kulturstadtrat Martin Seidl und Obmann Gilbert Zinsler. Herta Schmudermayer erzählte vom Aufwachsen in den Kriegszeiten, spielte dazu auf der Zither und brachte eigene Gedichte. In Kooperation mit der aktuellen Ausstellung „Kind Sein“ waren vom Kooperationspartner Schallaburg Kulturbetriebs GmbH Selina Tschanett und Maren Waffenschmid mit dabei sowie Ulrike Vitovec, Geschäftsführerin des Museumsmanagement Niederösterreich. Der Pfad zum Thema „KIND SEIN“ durch das Museum Horn ist mit acht Gummihendln gekennzeichnet und in einem eigenen Folder beschrieben.