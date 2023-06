Neue Galerie für Horn

Erich Piffl hat in der Piaristen-Passage die Art-Galerie EP eröffnet. Der Autodidakt setzt auf die Zeichen der Zeit und meinte: „Wenn alte Gäule in Gang kommen, sind sie nicht mehr zu bremsen. Dabei ist es mein Anspruch, nicht etwas Originelles zu machen, Originell im Sinn von anders, oder das Rad neu erfinden in der Kunst, sondern Künstler einen Raum zu geben, um ihre Werke auszustellen.“

Foto: Eduard Reininger

Vor einigen Jahren hat Erich Piffl die Malerei für sich entdeckt. „Erst als Ausgleich vom Beruf, zum Entspannen. Ich bin bekennender Autodidakt, „eine eigene Galerie wurde zu einem meiner größten Wünsche“, ergänzte Piffl. Im Rahmen der Eröffnung sind neben den Werken von Erich Piffl die Bilder von Jenny Schrefl zu besichtigen. Die beiden Künstler bezeichnen die Ausstellung als „Dokument eines Dialoges auf Distanz“. Die Idee für diese künstlerische Kollaboration von Piffl und Schrefl ist im Dialog organisch gewachsen und wird im Raumgefüge der Galerie sichtbar. Hier wird ein Interieur zitiert, in dem Objekte und Bilder aufeinandertreffen wie Dinge und Menschen. Ausgehend von der Idee einer Galerie, konzipiert Erich Piffl ein Raumgefüge, in dem die Malereien von Jenny Schrefl in den Dialog mit seinen eigenen Werken treten. Innerhalb der Ausstellungskonzeption kommt Piffl eine Doppelrolle zu. Er ist Künstler und Kurator zugleich. Die Gruppe Saitenwind umrahmtendie Eröffnung. Herbert Puschnik hielt die Laudatio. Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer, Bürgermeister Gerhard Lentschig und Bezirkshauptmann-Stellvertreter Matthias Krall gratulierten zur gelungenen Adaptierung, die auch zur Belebung der Piaristen-Passage beiträgt.

Öffnungszeiten sind Freitag 15 bis 18 Uhr und Samstag 10 bis 12 Uhr. Terminvereinbarung unter 0664/24 15 860 oder: e.piffl@gmx.at.