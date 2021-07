Der Lagerhaus-Umbau begann im Frühjahr 2020, vorigen Freitag erfolgte die Neueröffnung des Silos, der Tankstelle und des Haus- und Gartenmarktes. Der Standort Zissersdorf gehört zum Lagerhaus Hollabrunn-Horn, das 2,5 Millionen Euro investiert hat.

Das Projekt umfasste die Instandhaltung des Silo-Gebäudes und von Maschinen, erneuert wurden zudem die Betriebsausstattung, der Regenwasserkanal, Fenster und Türen, die Fassade und Elektroinstallationen. Gleisauflassungen wurden vorgenommen. 542.000 Euro wurden hierfür in die Hand genommen.

Zwei Millionen Euro wurden für den Grundstückskauf, die Annahmegosse und Hallenbeschickung, in die Wetterstation, Brückenwaage, den Haus- und Gartenmarkt, die Silo-Umrüstung, in die Tankstelle und in Versickerungsbecken investiert.

Der Markt hat von Montag bis Freitag geöffnet, betreut werden die Kunden von Manfred Zotter und Gerlinde Aschenbrenner. Die Tankstelle steht 24 Stunden bereit, zwei Stromladesäulen wurden übrigens zusätzlich errichtet.