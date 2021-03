„Er hat nicht nur die Matura bestanden, das war ja schon ein Hochschulabschluss“, singt Bürgermeister Martin Falk Lobeshymnen auf Kassenverwalter Simon Schneider und schließt auch Finanz-Gemeinderätin Daniela Groll mit ein. „Sie haben sich ordentlich ins Zeug gelegt, und das schon seit mehr als einem Jahr.“ Von der bisherigen „Kameralistik“ mit dem ordentlichen und dem außerordentlichen Haushalt, der eine für den laufenden Betrieb, der andere für die jeweiligen Projekte des laufenden Jahres, muss man sich verabschieden, jetzt wird in allen Gemeinden auf eine Bilanz umgestellt.

Wofür Falk so viel Lob verteilt, das ist die sogenannte Eröffnungsbilanz, die erstmalig erstellt werden musste und in den Rechnungsabschluss 2020 einfließt. Der kommt bei der nächsten Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 31. März, zur Abstimmung und liegt noch für alle Gemeindebürger bis am Dienstag, 23. März, zu den Amtsstunden zur Einsicht auf. Dafür wird man sich Zeit nehmen müssen, denn die Fülle an Zahlen ist groß. „650 Seiten umfasst das Konvolut“, weiß Schneider.

Als Vorarbeit wurden insgesamt rund 1.800 Sachanlagen bewertet, Gebäude ebenso wie Straßen, wobei unterschiedliche Laufzeiten von Abschreibungen – EDV sieben Jahre, Straßen 30, Kanal 50 Jahre – zu berücksichtigen waren. Übrigens: Der Wert sämtlicher Garser Gemeindestraßen beträgt rund sieben Millionen Euro!

Gemeindevermögen: 28 Millionen Euro

Insgesamt weist das festgestellte Gemeindevermögen 41 Millionen Euro auf, zieht man die Passiva von den Aktiva ab, bleiben immerhin 28 Millionen. Das ist allerdings nur ein fiktiver Wert (Falk: „Der steht nur auf dem Papier!“), denn die Frage ist ja, ob man zum erhobenen Wert etwas auch verkaufen könne. „Und wer kauft schon eine Straße oder eine Schule?“, fragt Falk. „Bei Wasser oder Kanal wäre es etwas anderes, die sind gewinnbringend. Aber die behält sich jede Gemeinde natürlich selbst …“. So müsste man etwa 400.000 Euro in den Straßenbau investieren, damit der Wert des Besitzes gleich bleibt.

Eine „Punktlandung“, so Groll und Falk, habe man beim Ergebnishaushalt hingelegt. Eine Überraschung sei beim Erstellen des Rechnungsabschlusses die Tatsache gewesen, dass man trotz Corona nahezu ausgeglichen bilanziert habe, denn die Kommunalsteuer sei dank einer starken Wirtschaft nur ganz wenig gesunken. Apropos Wirtschaft: „Erfreulich ist“, darin ist sich das Trio einig, „dass wir nicht nur keine Schließung von Betrieben hatten, sondern im Gegenteil sogar einige Gründungen verzeichnen konnten.“