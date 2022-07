Neustart im Zentrum für Landtechnik in Mold

Mit einem Festakt und dem Tag der Landtechnik präsentierte die Landwirtschaftskammer NÖ das auf neue Beine gestellte Landtechnikzentrum Mold. Da, wie Kammerdirektor Franz Raab sagte, die Landwirtschaft ein unglaublich dynamischer Bereich sei, in dem Technologien und Herausforderungen sich ständig ändern und weiter entwickeln, bündelt die LK NÖ mit der LK-Technik Mold nun ihre Kompetenzen in den Bereichen Landtechnik, Digitalisierung sowie Erneuerbare Energien, um noch besser auf die rasanten Änderungen und Herausforderungen in diesen Bereichen reagieren zu können und für die Landwirte nutzbar zu machen. Beim Tag der Landtechnik konnte man sich davon überzeugen.

Bei der Eröffnung des Landtechnikzentrums in Mold: Bezirksbauernkammer-Obmann Herbert Hofer, Abgeordneter Franz Linsbauer, LK-Präsident Johannes Schmuckenschlager, Kammerdirektor Franz Raab und Herbert Haneder, Leiter der Landtechnik Mold (v. li.). Foto: Foto Eduard Reininger

Geleitet wird das seit 70 Jahren bestehende landtechnische Ausbildungszentrum in Mold von Herbert Haneder. 1952 als „Maschinenpflegehof“ gegründet, hat sich der Standort Mold rasch zur Bildungsstätte für Landtechnik entwickelt. Nicht nur Landwirte nutzen das umfangreiche Angebot, auch die Landwirtschaftlichen Fachschulen setzen mit ihren Landtechnikwochen auf die Experten in Mold. „Die fachliche Ausbildung in Mold beschäftigt sich mit aktuellen Trends, testet neue Techniken, prüft diese auf Praxistauglichkeit und unterstützt schließlich die Landwirte dabei, dies auf ihren Betrieben umzusetzen“, sagte LK-Präsident Johannes Schmuckenschlager. Unter dem Dach der LK Technik Mold gehe es künftig darum, noch schneller und besser auf die rasanten Änderungen in der Landtechnik reagieren zu können.

Die Schwerpunkte in der Landtechnik liegen neben der Beratung auch in der Aus- und Weiterbildung sowie im Kurswesen. Betriebsführer und -Übernehmer erhalten das landtechnische Rüstzeug für die praktische Anwendung auf den Betrieben. Die hohe fachliche Kompetenz wie die Überprüfung von Pflanzenschutzgeräten oder in kraftfahrrechtlichen Fragen hat die LK-Technik Mold weit über die Landesgrenzen bekannt gemacht. Mit den Schwerpunkten Energie und Digitalisierung sind weitere Standbeine dazu gekommen. Vortragsreihen, Drohnen Vorführungen und Praxisvorführungen am Versuchsfeld rundeten die Vorstellung der LK-Technik Mold ab.

