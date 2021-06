„Wir sind seit Anfang an dabei, werden das Angebot auch künftig anbieten", sagt Bürgermeister Johann Glück. Getestet wird künftig weiter am Freitag von 15 bis 19 Uhr, die Testmöglichkeit am Dienstag hingegen entfällt.

Nicht mehr getestet wird ab 1. Juli an den Standorten Irnfritz und Langau. Neben Geras bleiben auch die Teststraßen in Horn, Eggenburg, Gars, Sigmundsherberg, Drosendorf, Frauenhofen (EKZ) und Weitersfeld bestehen.

Die Testzeiten ab 1. Juli im Detail:

Montag

8 bis 13 Uhr: Vereinshaus Horn

17 bis 19 Uhr: ehemaliges Bürgerspital Drosendorf

16 bis 19 Uhr: Pfarrhof Sigmundsherberg

Dienstag

15 bis 19 Uhr: Rotkreuz-Dienststelle Eggenburg

Mittwoch

15 bis 19 Uhr: Vereinshaus Horn

15 bis 19 Uhr: Gemeindeamt Gars

17 bis 19 Uhr: Widdersaal Weitersfeld

Donnerstag

15 bis 19 Uhr: Rotkreuz-Dienststelle Eggenburg

15 bis 19 Uhr: EKZ Horn (ehemalige Libro-Filiale)

Freitag

8 bis 13 Uhr: Vereinshaus Horn

15 bis 19 Uhr: Amtshaus Geras

Samstag

8 bis 13 Uhr: Rotkreuz-Dienststelle Eggenburg

8 bis 13 Uhr: Gemeindeamt Gars

Sonntag

8 bis 13 Uhr: Vereinshaus Horn