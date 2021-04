Ein Bauhof ist gerade im Entstehen – ein Objekt, das bisher gar nicht in der Gemeinde existierte. „Wir hatten gar keinen Bauhof“, erzählt Dominik Trappl, als geschäftsführender Gemeinderat zuständig für alle Bauprojekte.

Der Gemeindebedienstete hat viele Arbeiten bei sich zu Hause erledigt, eine kleine Halle beim 2012 erworbenen Frank-Haus dient nur als Lagerplatz. „Das war uns ein Anliegen: Man kann das auf Dauer nicht verlangen.“ Trappl denkt zudem an die Zukunft, wenn es um die Nachfolge des Mitarbeiters geht.

Der Gemeinderat selbst dient als Urlaubsvertretung, ein jederzeit verfügbarer Bauhof vereinfache hierbei vieles. Über kurz oder lange könne es gut sein, dass ein zweiter Gemeindebediensteter angestellt wird: Platz ist mit dem neuen Bauhof genügend vorhanden. Etwaige Festlichkeiten können dort genauso durchgeführt werden wie Besprechungen etwa mit Firmenvertretern.

Altstoffe: „Davon hat der Bürger am meisten“

Das Altstoffsammelzentrum, derzeit in einem Stadl untergebracht, wird in den neuen Bauhof verlegt. „Davon hat der Bürger am meisten“, findet Trappl. Eisen oder Karton, Elektrokleingeräte oder Textilien werden zum Beispiel angenommen: derzeit einmal im Monat, künftig einmal in der Woche.

Der neue Standort wird künftig Problemstoffe annehmen können: Ein Extra-Raum ist dafür im Bauhof geschaffen worden, – mit Belüftung und Wanne, falls etwas Heikles auslaufen sollte. Die Flüssigkeit wird dann weggesaugt.

Der Zeitplan kann trotz coronabedingter Verzögerungen im März 2020 gut eingehalten werden, die Bestückung des Hauses – von der Büro-Einrichtung bis zum Palettenregal – steht noch aus. Der Gemeindearbeiter nutzt schon jetzt die Werkstatt – und streicht die von der Landjugend gebauten Bänke und Tische, damit sie bald im Freien platziert werden können. Und er baut eine Sandkiste für den Kindergarten. Die Lagerfläche wird genutzt: Die Regenwasserkanalröhren warten am Bauhof-Grund auf die Verlegung.

Die endgültige Inbetriebnahme soll spätestens im Herbst, aber voraussichtlich im Sommer erfolgen. Die Außenanlagen werden 2022 asphaltiert, bis dahin verwendet die Gemeinde das Material der abgefrästen Bundesstraße zur Verschließung des Bodens. Kosten: 660.000 Euro brutto.