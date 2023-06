Dachstuhl in Brand: Acht Wehren in Engelsdorf im Einsatz

Zunächst wurden am 22. Juni gegen 19.30 Uhr sechs Feuerwehren zu einem Dachstuhlbrand nach Engelsdorf alarmiert. Bei der Alarmierung wurde schon ein Zusatztext hinterlegt, der die Info enthielt, dass eventuell eine PV-Anlage auf dem Dach vorhanden sei. Am Einsatzort wurde dann umgehend mit mehreren Löschleitungen der Dachstuhl gekühlt. In der Zwischenzeit wurde die weitere Vorgehensweise besprochen. Unter Atemschutz wurde dann der Dachstuhl mühevoll geöffnet und es wurde versucht, den Brand einzudämmen. Auch im Innenbereich wurde mittels Atemschutztrupps der Dachstuhl kontrolliert.

Durch die Paneele wurde der Einsatz noch erschwert. Nach mehreren Stunden schweißtreibender Arbeit konnte ein erster Erfolg erzielt werden. Um 21.30 Uhr wurden noch zwei Feuerwehren nachalarmiert, um die bereits eingesetzten Kräfte zu unterstützen. Gegen Mitternacht konnten die ersten Feuerwehren wieder einrücken. Eine Brandsicherheitswache wurde eingerichtet, die bis in die frühen Morgenstunden noch Vorort blieb.

Insgesamt standen 95 Kameraden mit zwölf Fahrzeugen der Feuerwehren Eggenburg, Stoitzendorf, Röschitz, Kühnring, Roggendorf, Grafenberg, Stockern, Klein-Meiseldorf sowie die Polizei und das Rotes Kreuz im Einsatz.