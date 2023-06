Trabenreith: Jetzt wird auf Glasfaser gesurft

In der Gemeinde Irnfritz-Messern geht der Glasfaser-Ausbau zügig voran. Nach dem Spatenstich für das Projekt im Oktober 2022 wurden die Verlegearbeiten Ende des Vorjahres schon abgeschlossen, zwei Kilometer an Trassen wurden gegraben. Für die Arbeiten zuständig war die Firma Held & Francke als Generalunternehmer. Nun wurden die ersten Verbindungen vom Kernnetz via Zubringer zur Ortszentrale und den ersten Haushalten angeschlossen. Wie Geschäftsführender Gemeinderat Gerald Grestenberger berichtet, werden in Trabenreith 51 Haushalte angeschlossen. Das ergibt eine Anschlussquote von 80,3 Prozent. Täglich werden fünf Nutzer an das Glasfasernetz angeschlossen. Grestenberger betonte, dass eine leistungsfähige Glasfaserinfrastruktur einen wesentlichen Faktor für Lebensqualität darstelle.

Um jetzt wieder ein schönes Ortsbild zu erhalten, hat sich di Gemeinde laut Bürgermeister Hermann Gruber dazu entschieden, den „Fleckerlteppich“, der durch die Zuleitungen an den Gehsteigen entstanden ist, zu sanieren.

Wie der Ausbau in der Gemeinde weitergeht

Der nächster Schritt ist die Aktivierung des Ortnetzes in Kleinulrichschlag (33 Anschlüsse, 91,68 Prozent). In sieben Orten - Wappoltenreith, Trabenreith, Kleinulrischlag, Irnfritz-Ort, Reichharst, Haselberg und Nondorf - sind die Grabungsarbeiten abgeschlossen. Noch durchzuführende Bauarbeiten sind die Verbindung Haselberg, Irnfritz-Bahnhof (Anbindung der Orte Haselberg und Nondorf) und in diesem Zuge die Anbindung angrenzender Straßenzüge in Irnfritz-Bahnhof. In den sieben ausgebauten Orten werden insgesamt 201 Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen. In den noch ausstehenden Orten Irnfritz-Bahnhof, Dorna, Rothweinsdorf, Messern, Sitzendorf und Grub läuft derzeit die Einholung der Infrastrukturverträge.