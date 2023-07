Erste Hilfe geleistet Weitersfelder Bürgermeister als Retter in der Not

"Daumen hoch" hat sich der Weitersfelder Bürgermeister Reinhard Nowak verdient. Er half gemeinsam mit seiner Frau am 8. Juli einer gestürzten Dame in der Nähe von Posselsdorf. Foto: Leo Nowak

E igentlich wollten sie sich mit Verwandten am 8. Juli in Horn zum Frühstücken treffen. Auf dem Weg dorthin wurden der Weitersfelder Bürgermeister Reinhard Nowak und seine Frau Gertrude für eine ältere Dame zu Helfern in der Not.

Nowak und seine Gattin Gertrude waren mit ihren E-Bikes auf dem Weg von Weitersfeld nach Horn, um dort am Stadtsee gemeinsam mit Verwandten den Geburtstag von Nowaks Frau bei einem Frühstück zu feiern. Auf der Strecke zwischen Hötzelsdorf und Posselsdorf hörte Nowak plötzlich Hilferufe einer Frau: „Wenn wir mit dem Auto unterwegs gewesen wären, hätten wir sie vermutlich nicht gehört“, sagt Nowak. Die Nowaks hielten an und sahen im hohen Gras eine ältere Dame, die aus der Nase und am Arm blutete. „Während sich meine Frau um die Dame gekümmert hat, habe ich die Rettung verständigt“, erzählt Nowak der NÖN. Und die sei dann auch innerhalb kürzester Zeit vor Ort gewesen und habe sich um die Dame, die auch über Schmerzen im Fuß klagte und die zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht wurde, gekümmert. In der Zwischenzeit verständigte Nowak die Angehörigen der Frau in Posselsdorf. Es sei eine Selbstverständlichkeit, in einer solchen Situation zu helfen, sagte Nowak. Das wichtigste sei, dass der Frau geholfen wurde. Und: „Das Frühstück hat dann auch mit einer kleinen Verspätung geschmeckt“, fand Nowak seinen Humor rasch zurück.