Kinder-Notfall! Was ist zu tun? Community Nurse Carmen Goll hilft

Notfall beim Baby bzw. Kleinkind - was tun? Unter diesem Motto stand eine Veranstaltung in Zitternberg, die auf Initiative von Gemeinderätin Henriette und Ortsvorsteher Elmar Götz stattfand. Die überaus lehrreiche Veranstaltung wurde von Carmen Goll, Community Nurse und Intensivkrankenschwester, gestaltet. Sie referierte über eine breite Palette an Notfällen wie Vergiftung und Verbrennung, Kopfverletzung, Verschlucken oder Fieberkrampf, die den rund 50 anwesenden jungen Eltern Erste Hilfe bei Kindernotfällen näherbrachten.

„Aufgrund des leider begrenzten Raumangebots im Feuerwehrhaus Zitternberg musste einigen Jungeltern abgesagt werden“ bedauerte Henriette Götz. Dazu äußerte sich der Obman des Verschönerungsvereines Georg Tschokert: „Wir sind mitten in der Planung für ein Dorfgemeinschaftshaus, um den vielfältigen Aktivitäten der Zitternberger Bevölkerung Raum zu geben. Auch eine Revitalisierung der Feuerwehr-Räume steht an. Mit der Gemeinde Gars als Partner sind wir zuversichtlich, bald mehr Raum für solche wichtigen Veranstaltungen zu haben.“

Einen gemütlichen Ausklang bei der von Elmar Götz gespendeter „gefüllten Brezn“ gab es dann auch noch und das Versprechen, dass es eine Fortsetzung mit Kindern geben wird.