Investiert wurden in den zukunftsorientierten Unterricht 70.000 Euro (40.000 Euro für die NMS Drosendorf und 30.000 Euro für die NMS Weitersfeld). In Drosendorf verwenden in den 1. und .2. Klassen 31 Schüler, in Weitersfeld 20 Schüler das iPad.

Nach wenigen Tagen iPad-Unterricht fällt die Bilanz an beiden Schulen positiv aus. „Das leicht zu bedienende iPad hat für große Motivation gesorgt“, betonte Direktorin Silvia Chudoba. Durch das Testen von und das Arbeiten mit Apps würden neue Formen des Lernens für Schüler und Lehrer erschlossen. Einen besonderen Dank richtete Chudoba an die Gemeinden als Schulerhalter, sehr viel in Bildung investiert haben – etwa in Smartboards oder WLAN.

Warum man für die iPad-Klassen die Jüngsten ausgesucht hat, begründete Chudoba damit, dass man so das Arbeiten mit dem iPad über vier Jahre hinweg mitverfolgen könne. „Ich erwarte mir , dass sich in diesen vier Jahren viel tut - sowohl in Bezug auf technische Innovationen als auch den Daten-Transfer für die Schüler“, sagte Chudoba. Für die Pädagogen der Schulen werden laufend Weiterbildungen, für Eltern Info-Veranstaltungen zum Thema iPad, organisiert.