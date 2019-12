Mit der Kirchturmbeleuchtung ist er ein weiterer Höhepunkt in den Bemühungen der Gemeinde um ein stimmungsvolles Ambiente in der Stadt. Die Meinung von Stadtpfarrer Pater Albert Groiß („Eine sehr gute Idee!“) teilten neben Stadtrat und Mit-Initiator Marco Stepan die Gemeinderäte Alexander Nerradt und Walter Kogler-Strommer sowie weit über hundert kleine und große Besucher, die zur Segnung mit eigenen Adventkränzen gekommen waren und in den Chor der Kinder, geleitet von Pastoralassistentin Bettina Schlegel und deren Gatten Christoph, einstimmten.