Stift Geras: Ein Tag für die Gesundheit

Durchgeführt wurde dieser Tag vom Team des „Stift Geras Kompetenzzentrum für Traditionelle Medizin und Salutogenese“ rund um Kräuterpfarrer Benedikt Felsinger. Unter dem Motto „Gesund ernähren - gesund verdauen: Der Weg zum gesunden Menschen“ wurde ein spannender Tag mit Informationen zur Gesunderhaltung des Körpers organisiert. Als Fachreferenten haben Karin Samhaber „Traditionelle Medizin aus Ost und West - geschmackvolle Ernährung auf dem Weg zur Gesundheit“, Wolfgang Tillinger „Kopfsache oder Bauchgefühl, mehr Mikrobiom als Verstand?“, Anton Friedrich Weiser „Die persistierende anale Phase - An(al)ekdoten aus der Praxis“ und Kräuterpfarrer Benedikt Felsinger mit ihren Vorträgen maßgeblich zum Erfolg des 1. Gesundheitstag beigetragen. Ein Beratungsstand des Kräuterpfarrerzentrum und die Gesundheitsstationen vom Roten Kreuz rundeten die Veranstaltung ab.

Das „Kompetenzzentrum für Traditionelle Medizin und Salutogenese“ wurde 2021 ins Leben gerufen, sein Leitsatz lautet: Kostbares bewahren, Nachhaltiges fördern, Bewährtes weitergeben. Ziel des Zentrums ist es, das Bewusstsein für die Gesunderhaltung des Körpers durch Glauben und Wissen zu fördern und zu stärken. Das Angebot beinhaltet Veranstaltungen, Kongresse, Seminare und Workshops. Weitere Schwerpunkte liegen auf der Wissenschaft und Forschung, Lehre, Aus- und Weiterbildung und Planung, Entwicklung von Therapieangeboten, Fachvorträge, Diskussionsrunde, Gesundheitsstationen und Beratung. Als Kooperationspartner für das Kompetenzzentrum agiert der „European Club for Excellence in Leadership and Management“ (EULEAD).