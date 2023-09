Feuerwehrhaus in Gars: Eine Million verbaut

„Wir liegen nicht nur im Plan, es gab bisher auch noch keine Probleme oder Beschwerden“, ist Bürgermeister Martin Falk zufrieden mit dem Fortschritt beim Bau des neuen Feuerwehrhauses in der Schillerstraße auf dem ehemaligen Buhl-Areal, das schon seit Jahren der gemeindeeigenen Immobiliengesellschaft gehört.

Was seit dem Abbruch der ehemaligen Lkw-Werkstätte bzw. dem Bürogebäude der Firma Unfried passiert ist, erklären Feuerwehrreferent Josef Wiesinger und Kommandant René Gigl: „Der Start erfolgte natürlich mit den Fundamentierungsarbeiten, dann folgten die Beton-Säulen und -Wände für die Fahrzeughalle und schließlich der Holzbau mit dem Verwaltungstrakt.“

Letzterer bildet den markantesten Teil des Hauses mit gut 300 m² Fläche auf drei Ebenen, also insgesamt fast 1.000 m², nur unwesentlich kleiner ist die Fahrzeughalle, in der sich acht Stellplätze plus eine Werkstätte und eine Waschbox befinden. Ein kleiner Teil aus dem Altbestand ist noch vorhanden, in den in weiterer Folge - nach 2025 - das Feuerwehrmuseum einziehen wird.

„Der Verwaltungstrakt ist auf drei Säulen aufgebaut“, erläutert Gigl. „Das Erdgeschoß ist rein für den Einsatzdienst mit Umkleiden und WC jeweils getrennt für Damen und Herren, eine Schmutzschleuse, in der man sich nach dem Einsatz reinigen kann und dann wieder in die Garderobe zurückkommt, dazu Räume für den Einsatzzentrale mit dem Einsatzstab der Gemeine im Katastrophenfall, das erste Obergeschoß ist rein für Soziales, also Aufenthaltsraum, Büros für Kommando und Sachbearbeiter sowie für das Abschnittskommando Gars, das zweite beherbergt den Sitzungssaal und Räume für die Jugendfeuerwehr plus eine Wohnung für den Zivildiener.“ Keine Frage, dass alles behindertengerecht samt Lift ausgeführt ist.

Eine Million Euro hat die Gemeinde bereits ausgegeben, weitere Beträge werden folgen, wenn bei der nächsten Gemeinderatssitzung Auftragsvergaben für Tore, Fenster, Schwarzdecker- und Spenglerarbeiten vergeben werden. „Damit das Haus winterdicht wird unter anderem mit dem Dach über der Halle und wir in den kalten Monaten Innenarbeiten durchführen können“, so Wiesinger.

Noch eine Zahl für den ganz aus Fichte von der Firma Unfried in nur zwei Wochen aufgestellten Bau haben Gigl und Wiesinger nachzuliefern: „Kubikmeter wissen wir nicht, aber es sind rund 200.000 Kilogramm Holz.“ Und eine zu den bisherigen Leistungen der Feuerwehrmitglieder: „Wir stehen bei über 3.000 freiwilligen Stunden.“