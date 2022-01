Umbau-Gespräche bezüglich des Feuerwehrhauses Zitternberg

„Es war ein erstes Gespräch, bei dem alle Beteiligten ihre Überlegungen formuliert haben“, kommentiert Bürgermeister Martin Falk die Zusammenkunft im – übrigens erst kürzlich neu ausgemalten und mit LED-Lampen ausgestatteten – Haus der Freiwilligen Feuerwehr Zitternberg mit Kommandant Thomas Zimmerl, Ortsvorsteher Elmar Götz, Dorferneuerungs- bzw. Verschönerungsverein-Obmann Georg Tschokert und Architekt Reinhard Litschauer.

„Ihm“, so Falk, „wurden die verschiedenen Vorstellungen übermittelt, er wird sie dann überarbeiten und in einem größeren Rahmen bei einer Gemeinderatssitzung bzw. in den entsprechenden Gremien und der Ortsbevölkerung präsentieren.“ Litschauer war zuvor schon vom Gemeindevorstand mit der Erstellung von Planungsunterlagen mit einer Auftragssumme von 5.580 Euro brutto beauftragt worden.

Auf die Zustimmung der Bevölkerung wird geachtet

„Die jeweiligen bestellten bzw. gewählten Vertreter der Katastralgemeinde Zitternberg, des Verschönerungsvereins sowie der Feuerwehr Zitternberg freuen sich, dass es ein erstes Kennenlernen mit Architekt Litschauer gab“, nahmen Götz, Tschokert und Zimmerl in einer gemeinsam abgegebenen Erklärung Stellung. „Das Gespräch war sehr konstruktiv. Ein möglicher Zeitplan bis zu einem Grundsatzbeschluss durch den Gemeinderat ist grob erarbeitet worden. Uns ist es ganz wichtig zu betonen, die konkreten Lösungen zur geeigneten Zeit der gesamten Bevölkerung aus Zitternberg zu präsentieren. Ein solches Projekt muss eine breite Zustimmung in der Bevölkerung haben, um realisiert zu werden. Auch eine nachhaltige Nutzung muss gegeben sein. Es freut uns, dass nach den vielen Workshops der Dorferneuerung und deren Ideen nun der nächste Schritt einer zeitnahen Umsetzung eingeläutet werden konnte.“

