„Sie ist eine sehr junge, sehr tüchtige Führungskraft und wird die Herausforderungen sicher ausgezeichnet bewältigen“, streut Kliniken-Regionalmanager Andreas Reifschneider Lore Elisabeth Streibl Rosen, die seit Kurzem neben ihrer Tätigkeit in der Eggenburger Klinik des Psychosomatischen Zentrums Waldviertel (PSZW) auch für die Rehabilitationsklinik Gars als Leiterin der Therapie verantwortlich ist.

Die gebürtige Zwettlerin ist damit Nachfolgerin von Melitta Hagelkruys, die mit 1. Dezember in den Ruhestand übertritt. Damit ist Streibl (Reifschneider: „Die Entscheidung für sie ist im Führungsgremium einstimmig gefallen.“) nun nicht nur für die 55 Therapeuten in Eggenburg, sondern zusätzlich auch für die 38 in Gars verantwortlich.

Neu ist auch Primarius Helmut Jelem als Medizinischer Standortleiter in Gars, nachdem er bereits in verschiedenen Einrichtungen durchwegs führende Positionen im Bereich der Psychiatrie innehatte. „Zuletzt am Landesklinikum Neunkirchen, aber etwa auch am Otto Wagner-Spital in Wien“, erläutert Jelem, der sich wie Streibl auf die neue Herausforderung freut. „Ich habe schon festgestellt, dass es hier ein ausgezeichnetes Team und eine hervorragende Organisation gibt. Wir werden gemeinsam sicher einen guten Schritt in die Zukunft machen.“

Bald China-Zentrum als zusätzlicher Standort?

Diese Zukunft könnte unter anderem in einer räumlichen Erweiterung der Reha-Klinik in Richtung des noch immer brach liegenden China-Zentrums liegen, wie dies VAMED-Generaldirektor Ernst Wastler im Frühjahr im Gespräch mit der NÖN angedeutet hat. VAMED, in deren Eigentum das China-Zentrum steht, und Land Niederösterreich betreiben ja bekanntlich die Garser Reha-Klinik.

„Es gibt hier ein Erweiterungspotential“, bestätigt Reifschneider. „Wir rechnen uns Chancen für eine Erweiterung aus, sind aber noch in einem öffentlich-rechtlichen Vergabeverfahren. Daher kann ich keine konkrete Aussage diesbezüglich tätigen.“