Aktion in Langau läuft seit 32 Jahren

Zu einem regionalen Treffen wurde die Vorweihnachtsfeier der Aktion „Essen auf Rädern Langau“ bzw. die Geburtstagsfeier ihres Gründers und Pfarrers Andreas Brandtner.

Dieser konnte bei der Gelegenheit eine erfreuliche Bilanz über die die abgelaufenen zwölf Monate präsentieren. 11.112 Mittagessen wurden in diesem Zeitraum von den 47 ehrenamtlichen Mitarbeitern an 41 Essensbezieher an 365 Tagen im Jahr mit dem firmeneigenen Pkw auf 37.000 unfallfreien Kilometern ausgeliefert. Dafür dankte Andreas Brandtner, der das Projekt vor 32 Jahren gegründet hat dem lieben Gott, aber auch allen Mitarbeitern, Freunden und Kooperationspartnern.

Sein besonderer Dank galt aber der ehrenamtlichen Organisationsleiterin Irmgard Urban, welche seit über 30 Jahren für die reibungslose Abwicklung der Bestellungen, Verbuchung und Abrechnung der „Essen auf Rädern“-Aktion Sorge getragen hat und nunmehr in Christine Seiler, ehemalige Kindergartenleiterin aus Wien und nunmehrige Langauerin, eine engagierte Nachfolgerin gefunden hat.

Gemeinsam aber nützten die von Andreas Brandtner eingeladenen Gäste aus der Region, insbesondere die Pfarrgemeinderäte und Helfer aus der Pfarre Langau, die Möglichkeit, ihrem „Motor aller Aktionen“ anlässlich seines 70. Geburtstages Glückwünsche zu überbringen.

