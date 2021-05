Ernst wird Alois Schrenk, wenn er erzählt, warum er sich für „Essen auf Rädern“ engagiert.

Der Weitersfelder ist seit 2014 (oder 2015, er ist sich nicht ganz sicher) bei der Aktion dabei. „Ich hatte am 22. Dezember 2012 einen Herzinfarkt erlitten, eben beim Wildschweinfüttern“, schildert er im NÖN-Telefonat. Der Anruf erreicht ihn, während er erneut dieser Aufgabe als Jäger nachgeht. „Ich bin verstorben, mein Hausarzt hat mich wiederbelebt und ich habe mir vorgenommen, dass ich etwas Karitatives mache. ‚Essen auf Rädern‘ hat mir in die Karten gespielt.“

„Jetzt stell dir vor, du sitzt eine ganze Woche allein daheim, und wir können auch nicht rein und reden. Der Kontakt fehlt wirklich jedem, uns auch.“ Irmgard Urban

Schrenk fährt die Mahlzeiten aus, organisiert und übernimmt die Einteilung der Freiwilligen aus Weitersfeld. Die Gruppe ist Teil der Langauer Initiative „Essen auf Rädern“, die seit mittlerweile 30 Jahren besteht: Einige Frauen aus dem Pfarrgemeinderat haben sich im Frühjahr mit Pfarrer Andreas Brandtner zusammengesetzt. Irmgard Urban (Langau) war unter ihnen – und sie kann sich an die Skepsis erinnern: Die Frage tauchte auf, ob jemand das Angebot überhaupt nützen würde.

Die Pfarrgemeinderäte starteten dennoch einen Versuch, wobei das Interesse anfangs tatsächlich bescheiden war: Zwei bis drei Bezieher wurden mit Mahlzeiten aus der Hotelküche „Alter Schüttkasten“, ausgeliefert mit einem geborgten Golf, versorgt. Die Nachfrage war so gering und der Aufwand vergleichsweise so hoch, dass das Projekt fast scheiterte.

Die Zwischenbilanz zeigte nach drei Monaten ein so tristes Bild, dass der Verein ein „Aus“ der Aktion überlegte. Aber: Es habe die drei Monate gebraucht, bis sich herumgesprochen hat, dass die Freiwilligen täglich, pünktlich und mit gutem Essen vorbeikommen. Die Anmeldungen seien in den nächsten Tagen explodiert, erinnert sich das Team. 70 Kilometer fuhr man schließlich täglich in den Gemeinden Langau, Japons, Pernegg, Geras, Hardegg und Weitersfeld.

1991 kam Drosendorf mit sieben Freiwilligen dazu – und zwei neue Autos waren unterwegs. Die Pfarre Langau trat mit dem NÖ Hilfswerk als Träger der Aktion auf. 50 Schilling (3,36 Euro) kostete eine Mahlzeit damals: 40 Schilling erhielt der Schüttkasten, 10 Schilling behielt die Organisation für die Bezahlung der Autos zurück.

Drosendorf ist heute Teil der Raabser „Essen auf Rädern“-Aktion, während Weitersfeld mit Alois Schrenk und seinem Team eine eigene Drehscheibe von „Essen auf Rädern“ der Pfarre Langau geworden ist. Die Gasthäuser, die für die Aktion kochten, wechselten mit den Jahren. Robert Kurz, Wirt in Weitersfeld, bereitet heute die Zwei-Gang-Menüs – stets zwei zur Auswahl – zu.

„Die Organisation ist immer besser geworden“, erinnert sich Urban. Sie weiß, was dran hängt, hat sie doch diese Aufgabe 2004 von Traude Berger übernommen – und 2021 in jüngere Hände übergeben. Sie hatte noch das anspruchsvolle Vorjahr gemeistert: „Corona war eine ganz gewaltige Herausforderung“, schildert sie. Nicht alle Fahrer waren im Einsatz, weil sie zur Risikogruppe zählten und eine Corona-Ansteckung vermieden werden sollte. „Ich habe nicht mehr gewusst, wo ich die Leute hernehmen soll. Und so hatten wir versucht, Essenshelfer zu suchen.“ Urban war erstaunt, wie viele Freiwillige sich nach dem Aufruf gemeldet hatten: Menschen, die ihre Arbeit verloren hatten oder die in Kurzarbeit waren, großen Einsatz habe die Landjugend gezeigt.

„Ich bin wirklich froh, dass es so gut läuft“

Urban hat sich mittlerweile aus dem organisatorischen Bereich zurückgezogen. Thomas Wurst hat den ehrenamtlichen Job übernommen, aber wenn er Hilfe benötigt, unterstützt ihn die 77-Jährige. „Ich bin wirklich froh, dass es so gut läuft“, sagt Urban, die 22 Jahre lang im Stift Geras tätig war.

Die Solidarität untereinander ist spürbar: Fällt jemand aus, sucht der jeweilige Fahrer selbst nach Ersatz. „Und ich habe mich zu 100 Prozent auf Alois Schrenk verlassen können“, lobt Urban.

„Essen auf Rädern“ wird von den Beziehern durchaus mit Sehnsucht erwartet: weniger aus einem Hungergefühl heraus, mehr wegen dem sozialen Kontakt. „Wir bringen jeden Tag ein bisschen Abwechslung in ihren Tagesablauf“, erzählt Schrenk, dass die meisten Bezieher alleinstehend sind.

Die Corona-Pandemie verlangte dann, die sozialen Kontakte auf ein äußerstes Minimum zu reduzieren: „Jetzt stell dir vor, du sitzt eine ganze Woche allein daheim, und wir können auch nicht rein und reden. Der Kontakt fehlt wirklich jedem, uns auch“, schildert Urban. „Das ist das, was mich schon beschäftigt.“ Urban selbst hat stets das Gespräch mit den Essensbeziehern gesucht, so sehr, dass ihr Mann einmal zu ihr gesagt habe: „Wenn du überall so lange drinnen bleibst, sind wir um zwei Uhr noch nicht zu Hause“, erzählt Irmgard Urban lachend. „Für mich ist es das wert, wenn ich das Lächeln der Leute gesehen habe.“

Ihr 82-jähriger Gatte ist als Fahrer nach wie vor aktiv, nur das Reinigen des Autos überlässt er (zumeist) anderen. Irmgard Urban begleitet ihn als Beifahrerin und trägt die Mahlzeiten zur Tür: Das „Essen auf Rädern“-Team ist stets zu zweit unterwegs.

„Wir fahren in drei Stadtgemeinden und zwei Marktgemeinden zirka 100 Kilometer, momentan haben wir um die 40 Bezieher“, gibt Schrenk, der beruflich als Betriebsleiter aktiv war, noch einen Überblick. 70 Jahre ist er alt: „Ich bin recht vital, weil ich jeden Tag Auslauf habe“, lacht er.