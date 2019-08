Der 30-jährige Biker aus dem Bezirk Horn war gegen 14.25 Uhr auf der L8006 von Rosenburg in Richtung Wolfshof unterwegs. In Etzmannsdorf kollidierte er mit dem Klein-Lkw eines 29-Jährigen aus dem Bezirk Horn, der laut Polizei aus einer Gemeindestraße in die L8006 einbog.

Der Biker wurde von seinem Fahrzeug geschleudert, war nach dem Unfall aber ansprechbar. Er wurde mit der Rettung ins Landesklinikum Horn gebracht, wo eine Prellung des linken Beines diagnostiziert wurde. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt.

Nach dem Unfall musste die L8006 kurz gesperrt werden.