Slow-Food-Chef feierte den 70er

Als Gratulanten stellten sich bei Hundlinger, der überzeugter Slow Food Anhänger und erfolgreicher Unternehmer ist und in 70 Lebensjahren auf einen bewegten Werdegang zurückblicken kann, sein Stellvertreter bei Slow Food Waldviertel Gerhard Heger , Kassierin Renate Trimmel und Rechnungsprüfer Peter Straka sowie unter anderen Günter Kerbler , Walter Wunderer , Michael Bauer , Wilfried Reiss sowie Vereine und Personen des öffentlichen Lebens, ein.

Feierten ebenfalls mit: Marie Schleritzko (Enkelin), Barbara (Tochter), Veronika (Gattin), Simon Schleritzko (Enkel), Helmut, Birgit (Schwiegertochter), Helena (Enkelin), Cathrin Schleritzko (Tochter), Christian (Sohn), Sophie und Elias (Enkel, von links). Foto: Eduard Reininger

In Ansprachen würdigten die Partygäste die vielen nachhaltigen Projekte, die Hundlinger realisiert hat. 2009 wurde die Stadt Horn auf Initiative Hundlingers in das Netzwerk „Citta Slow“ von Slow Food aufgenommen. Das größte und erfolgreichste Projekt wurde im Dezember 2012 mit dem „Regionalmarkt Horn“ aus der Taufe gehoben. Kurz nach dem Start wurde der Markt in das Netzwerk der „Märkte der Erde“ von Slow Food aufgenommen und erfreut sich immer größerer Beliebtheit.

Fleißig gearbeitet wird im Convivium Waldviertel auch an den Projekten „Slow Food Villages“ und „Slow Food Travel“. Mit Spanferkel verwöhnten Robert und Margit Hundlinger die Gäste. Statt Geschenken wünschte sich Hundlinger Spenden, die er sozialen Institutionen übergibt. „Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, nicht auf lokale Initiativen zu vergessen, die vor Ort Hilfe und Unterstützung für unsere Nächsten leisten“, erklärte Hundlinger.

