Als „historisch“ könnte man die Jahresmitgliederversammlung der Feuerwehr Etzmannsdorf im Gasthof Nußbaum bezeichnen, schließlich wurde dort die erste derartige Veranstaltung der vereinigten Wehren abgehalten.

Weil der knapp 60 Einwohner zählende Ort Wolfshof Probleme hatte, genügend Freiwillige für die Feuerwehr zu stellen, bemühte sich Kommandant Johann Gigl um eine Eingliederung in die FF Etzmannsdorf, was deren Kommandant Horst Humburger und seine Kameraden im Sommer 2019 einhellig befürworteten und auch den „Segen“ des Verbandes und der Marktgemeinde Gars erhielten. Wolfshof stellt also seither eine Feuerwache, bei der auch das vorhandene Fahrzeug stationiert ist, ihr Kommandant ist Markus Rauscher, der mit seinen Mitgliedern in Notfällen für die „Erstversorgung“ zuständig ist.

Die Etzmannsdorfer Wehr besteht nun aus 46 Aktiven, davon elf aus Wolfshof, und 16 Reservisten. Humburgers Bilanz über das abgelaufene Jahr umfasst neun Einsätze (plus Wolfshof sechs), bei denen 45 Mitglieder 174 Stunden im Einsatz waren. Insgesamt wendeten die Etzmannsdorfer Freiwilligen 1.629 Stunden für Einsätze, Übungen und Besprechungen auf.