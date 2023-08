Event-Kalender Auf ins Wochenende im Bezirk Horn

Die Jugendmusikkapelle Pernegg lädt am Sonntag, 20. August, zum Musikerheurigen in die Vereinshalle. Um 9.30 Uhr findet die Feldmesse statt, um 11 Uhr startet der Frühschoppen mit der Stadtmusikkapelle Horn. Am Bild: Marlene Schopf, Kapellmeister Thomas Herzan und Leonie Liebhart. Foto: Foto: privat

W er am Wochenende im Bezirk Horn unterwegs sein will, hat wieder viele Möglichkeiten. In Drosendorf findet am Freitag Abend ein Jazz-Open-Air statt, in Gars spielen Andy Lee Lang und Walter Kammerhofer auf, in Pernegg gibt's den Musiker-Heurigen und auch das Angebot von Allegro Vivo ist wieder breit gestreut.

Freitag, 18. August Drosendorf. Open Air-Konzert mit Mario Berger, Programm „Manduria“, um 20 Uhr, im Schlosshof. Karten: www.jazzclub-drosendorf.at. Fronsburg. Spritzerstand der Freiwilligen Feuerwehr, ab 18 Uhr, beim Feuerwehrhaus. Gars. Konzert mit Andy Lee Lang & The Max Hagler Orchester, um 19.30 Uhr, auf der Burg Gars. Greillenstein. Allegro Vivo Festival: Konzert der Meisterkurse „Erneuerung“, um 19 Uhr, im Schloss, Türkensaal. Horn. Allegro Vivo Festival: Konzert „Matineen der Sommerakademie“, um 11 Uhr, im Kunsthaus Horn. Horn. Bauernmarkt, von 13 bis 18 Uhr, Kirchenplatz. Horn. Kinderprogramm der „One Week Peace“mit Otmar Mittermayr am Platz der Kinderrrechte im Stadtpark, bei Regenwetter im Tonkeller, von 15 bis 20 Uhr, um 18 Uhr Kinder-Theater „Alice im Wunderland“ mit Veronika Zellner, Eintritt frei. Infos: www.oneweekpeace.at. Rosenburg. Oper unter Sternen: Nabucco, um 20 Uhr, auf Schloss Rosenburg. Samstag, 19. August Drosendorf. Abschlusskonzert „Hornsommer“, um 16 Uhr, im Schlosshof. Drosendorf. Terrassenbad Disco- und Austropop Abend, von 18 bis 22 Uhr. Eggenburg. Tauchschach des ÖBSV/Schachclub Eggenburg, Hobbyturnier für Schach unter Wasser, ab 13 Uhr im Freibad. Elsern. Spritzerparty, ab 17 Uhr, unter der schönen Linde in Elsern. Fronsburg. Spritzerstand der Freiwiligen Feuerwehr, ab 17 Uhr, beim Feuerwehrhaus. Gars. Best of „Walter Kammerhofer“, um 19.30 Uhr, Burg Gars. Gross Burgstall. FF-Fest, ab 15 Uhr, um 16 Uhr Traktortreffen für Oldtimer & junge Traktoren (Eintreffen bis 15.30 Uhr), Luftburg, Seidl- & Weinbar, Festhalle Nr. 11 (Fam. Brunner). Harmannsdorf. Ausstellung „Impressionen – Eine Reise“, von 13 bis 18 Uhr, in der Galerie Weyrich & Weyrich. Horn. Allegro Vivo Festival: Galakonzert „Groovertimento“, um 20 Uhr, im Kunsthaus Horn, Arkadenhof (bei Regenwetter im Vereinshaus). Karten: www.allegro-vivo.at. Kainreith. Feuerwehrfest, ab 18 Uhr, Live-Musik mit Melodien Express, im Feuerwehrhaus. Kühnring. Matrix Party Resurrections des USV Kühnring, 21 Uhr, SVZ Kühnring. Langau. Tag der Blasmusik, ab 13 Uhr, in Langau und Hessendorf. Tautendorf. Feier „ 100 Jahre ÖKB Tautendorf“, ab 10 Uhr Frühschoppen und Wandertag, ab 11.30 Uhr Mittagstisch, ab 13 Uhr „Die jungen Kamptaler“, ab 19.30 Uhr „Die Donauprinzen“, am Sportplatz. Sonntag, 20. August Drosendorf. Festliche Messe mit den Hornbläsern, um 10 Uhr, im Schlosshof. Gross Burgstall. FF-Fest, ab 10 Uhr, Mittagstisch, Festhalle Nr. 11 (Fam. Brunner). Harmannsdorf. Ausstellung „Impressionen – Eine Reise“, von 13 bis 18 Uhr, in der Galerie Weyrich & Weyrich. Horn. Matinee „One Week Peace“, um 11 Uhr mit Radioübertragung, im Tonkeller des Kunsthauses, freier Eintritt. Horn. Allegro Vivo Festival in Kooperation mit dem Kunstverein Horn: Ausstellungseröffnung „Metamorphosen“ um 11 Uhr, im Kunsthaus. Horn. Allegro Vivo Festival: Familiennachmittag „Schmetterlinge in den Ohren“, Orchester der Kinder- und Jugendkurse, um 16 Uhr, im Kunsthaus Horn, Arkadenhof (Schlechtwetter: Vereinshaus). Kainreith. Feuerwehrfest: Feldmesse um 9.30 Uhr, anschließend Frühschoppen mit dem Musikverein Großmugl, im Feuerwehrhaus. Pernegg. Musikerheuriger der Jugendmusikkapelle Pernegg: um 9.30 Uhr Feldmesse, ab 11 Uhr Frühschoppen, im Vereinshaus. Tautendorf. 100 Jahr-Feier des ÖKB Tautendorf, ab 9 Uhr Einmarsch der Vereine mit der Ortskapelle, ab 9.15 Uhr Feldmesse, ab 10.15 Uhr Frühschoppen und Festakt, anschließend Mittagstisch, am Sportplatz.