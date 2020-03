Für betrübte Gesichter in Eggenburg sorgte im vorigen November die Nachricht, dass die beliebte Veranstaltungsserie „Music Night“ im Jahr 2020 eine „Kreativpause“ einlegen wolle. Als Grund dafür hatte Wirtschafts-Stadtrat Martin Neugebauer nicht nur Umstrukturierungen im Wirtschaftsbund, der die Serie gemeinsam mit den Eggenburger Wirten veranstaltet hat, angegeben, sondern auch die Veränderung in der Eggenburger Gastronomie mit einigen „Neuen“.

Jetzt wollen einige Wirte aber wegen des Erfolgs der Veranstaltungsreihe in der Vergangenheit doch heuer – auch ohne Wirtschaftsbund – an Montag-Abenden in den Sommermonaten mit Live-Musik in ihren Gastgärten im Eggenburger Zentrum für Sommer-Feeling sorgen, wie Bettina Stift von der Kramerey erklärt.

Drei Gastronomen sind schon fix dabei

„Wir wollen diese Termine unbedingt auch heuer machen, weil die Music-Night einfach eine gute Sache für Eggenburg ist“, sagte Stift. Mit an Bord sind auch schon das Landgasthaus „Zum Seher“ und das Stadt-Café. Insgesamt hofft Stift, dass es wieder sechs Veranstaltungen im Rahmen der Reihe geben wird.