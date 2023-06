Event-Tipps Bezirk Horn: Volles Programm am Wochenende

Der Kunst- und Kulturverein M.ars Meiseldorf präsentiert am Freitag, 16. Juni, um 20 Uhr die Band "Zeit4uns" mit Hits und Musik von S.T.S. im Dorfzentrum. Foto: Foto: Greimel

A m Wochenende vom 16. bis 18. Juni gibt es im Bezirk Horn wieder zahlreiche Top-Events. In Horn gastieret der „Grüffelo“, in Gars spielen „Die Seer“ und Thomas Stipsits auf. Für Sport-Fans wird in Langau der Triathlon geboten. Und auch am Montag geht es rund: In Eggenburg lädt erstmals das Krahuletz-Museum zur „Music Night“.

Freitag, 16. Juni Drosendorf. Wald/4 Festival: „Ränder verändern“: Grenzrand-Workshop, Uni-Fest, Freiluftkino-Schau, von 14 bis 22 Uhr, Landuni Schloss Drosendorf. Frauenhofen. Musikfestival „Rock die Weide“, ab 18 Uhr, Festwiese Biohof Steinböck. Gars. „Die Seer“ Open-Air, um 19.30 Uhr, Burg Gars. Ausverkauft. Horn. Bauernmarkt, von 13 bis 18 Uhr, in der Pfarrgasse. Horn. Wald/4 Festival: „Fabelhafte Randerscheinungen“ Projektpräsentation der Volksschule Horn, um 10 Uhr, in der Sporthalle. Horn. Figurentheater „Der Grüffelo“, um 16 Uhr, im Theaterzelt am Festgelände. Klein-Meiseldorf. Konzert „ZEIT4uns“ und Ausstellung von Heike Immvervoll und Iris Scheurer, um 20 Uhr, im Dorfzentrum. Karten: mars.meiseldorf.at oder im Gemeindeamt Meiseldorf. Weitersfeld. Spritzerstandl der Landjugend Weitersfeld, ab 18 Uhr, Khevenhüllerplatz. Samstag, 17. Juni Drosendorf. Konzert „Mauer-Maurer-Quartett“, um 20 Uhr im Jazzkeller. Frauenhofen. Musikfestival „Rock die Weide“, ab 18 Uhr, Festwiese Biohof Steinböck. Gars. Kabarett „Stinatzer Delikatessen“ mit Thomas Stipsits, um 19.30 Uhr, Burg Gars. Karten: www.bestmanagement.at. Harmannsdorf. Ausstellung „Entdecke das Tier in dir“ der kreativen Powerfrauen, von 13 bis 18 Uhr, in der Galerie Weyrich & Weyrich. Horn. Figurentheater „Der Grüffelo“, um 16 Uhr, im Theaterzelt am Festgelände. Horn. Info-Abend „Klimafreundliche Ernährung“, um 18 Uhr, in Tony's Diner. Horn. Vortrag über die Geschichte der Sudetendeutschen von 1918 bis 1945 von Landtagsabgeordneten Wolfgang Haberler, um 16 Uhr, im Stadtheurigen. Langau. Interregionaler Triathlon: Start um 13.30 Uhr, beim Bergwerksee. www.triathlon-langau.at. Pernegg. Sommernachtskonzert der Jugendmusikkapelle Pernegg, um 20 Uhr, beim Kloster. Rosenburg. Schaugartentage „Sommerlust“, von 9.30 bis 1 7 Uhr, auf der Rosenburg. Weitersfeld. Spritzerstandl der Landjugend Weitersfeld, ab 17 Uhr, Khevenhüllerplatz. Sonntag, 18. Juni Gars. Blutspendeaktion, von 8.30 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr, Eislaufplatz-Gymnastikraum. Grafenberg. Vitusfest der Freiwilligen Feuerwehr, ab 10 Uhr mit Mittagstisch, Hüpfburg und Zielspritzen für die kleinen Gäste, im Festzelt beim Feuerwehrhaus. Harmannsdorf. Ausstellung „Entdecke das Tier in dir“ der kreativen Powerfrauen, von 13 bis 18 Uhr, in der Galerie Weyrich & Weyrich. Horn. Figurentheater „Der Grüffelo“, um 11 Uhr, im Theaterzelt am Festgelände. Langau. Pfarr- und Fußwallfahrt nach Maria Dreieichen, Treffpunkt: 4 Uhr bei der Kirche. Messern. Konzert in der Kirche, um 17 Uhr, in der Pfarrkiche, im Anschluss Agape. Rosenburg. Schaugartentage „Sommerlust“, von 9.30 bis 17 Uhr, auf der Rosenburg. Wappoltenreith. Gassenfest der Freiwilligen Feuerwehr: 9.45 Uhr Messe, anschließend Frühschoppen mit Mittagstisch. Montag, 19. Juni Eggenburg. Music night: Spätlese reloaded & Gäste, Austropop mit Überraschungen, ab 19 Uhr, im MÖFA-Hof.