Event-Tipps Bezirk Horn: Wohin am Wochenende?

Horn. Das Festival "Andere Welten" wird am Freitag, 3. November, um 19.30 Uhr mit der Vorstellung "Morbus Hysteria" vom Aktionstheater Ensemble im Campus Horn eröffnet. Karten: www.andere-welten.at Foto: Foto: privat

D as Wochenende hält im Bezirk Horn wieder einige Event-Highlights parat. Neben dem Start zum Festival „Andere Welten“ gibt es für Theater-Fans auch die Premiere des Stücks „Ein Inspektor kommt“. In Drosendorf lockt der Kinoball und in Zogelsdorf die Weintaufe.