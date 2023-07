Schüler von der Mühle beeindruckt

In der letzten Schulwoche besuchten die dritte und vierte Klasse der Volksschule Gars mit ihren Klassenlehrerinnen Barbara Krell und Martha Weisskopf und Begleitperson Verena Amon die Mantler-Mühle in Rosenburg. Sie wurden von der Firmenchefin Marie-Christina Mantler, der Qualitätschefin Christine Knierling und von Müllermeister Robert Amsüß herzlich begrüßt und in drei Gruppen aufgeteilt.

Anschließend erfuhren sie in einem anschaulichen Vortrag viel Wissenswertes über die wichtigsten Getreidesorten. Besonders aufregend war für die Kinder die Führung durch die Mühle, die in vollem Betrieb stand. Sie erfuhren, dass viele Maschinen und bis zu 16 Arbeitsschritte zum Mahlen des Korns bis zum feinen Mehl notwendig sind. Eine Qualitätsmanagerin berichtete im Labor über die speziellen Untersuchungen der Mehle und Backzutaten.

Interessant war auch der Besuch in der Bäckerei, wo die verschiedenen Backmischungen in der Praxis getestet werden und die Kinder selber Gebäck herstellen durften. Zum Abschluss bekam jedes Kind eine Tasche mit einem Brot und einem Weckerl mit nach Hause. Die Volksschüler bedankten sich für die über aus freundliche Aufnahme und die tolle Führung herzlichst.