Nationalbibliothek: Horner HLW-Schüler von Prunksaal schwer begeistert

Erst im dritten Anlauf konnten die Schüler die Länge der riesigen Bibliothek schätzen – 80 Meter! Beeindruckend ist auch die Höhe hinauf zur Kuppel mit 20 Metern. Direkt unter dieser steht die Marmorstatue des Bibliotheksgründers, Karl VI., des Vaters von Maria Theresia, dargestellt als „Hercules Musarum“ in römischen Gewändern. Diese hat es vor allem der neuen Schulbibliothekarin des Berufsbildungszentrum Horn, Agnes Wagner, angetan.

Die Atmosphäre in einer barocken Bibliothek mit Büchern sogar aus dem 13. Jh. ist natürlich nicht mit einer neuen und funktionalen Schulbibliothek wie der im BBSZ Horn zu vergleichen. Befinden sich in der Nationalbibliothek nur in diesem Raum 200.000 Bücher und insgesamt mit allen Speichern 12 Millionen Medien, so sind es im Vergleich dazu nur an die 10.000 Werke in Horn. Immerhin! „In den Sommermonaten möchte ich mich in ,meine' Bibliothek einlesen. Es gibt tolle Fachbücher, und zum Drüberstreuen wird es sicher der eine oder andere Krimi werden“, meinte Wagner mit großer Vorfreude aufs Lesen!