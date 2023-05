Weitersfelder Schüler als Klimaschützer

In diesem Zusammenhang war die Exkursion in den Nationalpark Thayatal für die Schüler und Schülerinnen ein großes Erlebnis. So erfuhren die Schüler auf kindgerechte Weise Wissenswertes über Benefits von Wäldern unter dem Gesichtspunkt Wasser, Wasserhaltekapazität und Wassergewinnung.

