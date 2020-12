„Social Distancing“ schon im Mittelalter

Unbestritten sei laut Girtler die negativen Effekte sozialer Isolation wie gesteigerte Unsicherheit und Ängstlichkeit der Bevölkerung bis hin zu psychiatrischen Krankheitsbildern. Das den Bürgern verordnete „Social Distancing“, in seiner schärfsten Form mittels kompletten Lockdown, ist laut Girtler das „äußerste Mittel der Seuchenbekämpfung“, wie sie allerdings bereits im Mittelalter mit Erfolg praktiziert wurde.

Als Beispiel dafür nennt Girtler das Florenz des 14. Jahrhunderts, in dem der „Schwarze Tod“, wie die Pest auf Grund von Hautverfärbungen genannt wurde, besonders gewütet hat. Schon der Dichter Giovanni Boccaccio sprach damals von „sehr vielen Toten“, jedoch sei es einigen jungen Bürgern durch „Social Distancing“ in einer außerhalb der Stadt gelegen Villa gelungen, zu überleben. Um sich die Zeit zu vertreiben, musste jeweils einer am Abend den andere eine Geschichte erzählen. Nach zehn Tagen beendeten sie die Isolation, die Pest war vorbei. Boccaccio nahm dieses 10-Tage-Werk als Grundlage seines berühmten „Decamerone“.

Grenzsperren unter Karl VI.

Auch das Schließen von Grenzen angesichts der Corona-Pandemie sei kein neues Phänomen. Schon Kaiser Karl VI. verfügte 1728 die Errichtung eines ständigen Pestkordons, einer sanitätspolizeilichen Absperrung der 2000 Kilometer langen österreichisch-osmanischen Grenze mit Quarantänestationen und genauer Kontrolle der importierten Lebensmittel. Ebenso ließ der Kaiser aus Gründen des „Social Distancing“ die damalige (innere) Hofburg mit Barrikaden umgeben, um die Einschleppung der Seuche durch Fremde zu verhindern.

Verleugnen, Autoritäten anbeten und rebellieren: Die drei „Rezepte gegen Corona-Pandemie“

Schon damals wie heute setzen laut Girtler Menschen auf drei Rezepte, wie sie mit Krisen wie der gegenwärtigen umgehen. Einerseits das Rezept nach dem „Lieben Augustin“: Verleugnen der Situation, sich dem leiblichen Genuss hingeben, Beschränkungen missachten nach dem Motto: „Lustig gelebt und lustig gestorben, ist dem Teufel die Rechnung verdorben.“

Zweitens: Das Rezept der Anbetung von Autoritäten. Im Sinne von Ansehen, Macht und Vorbild sind dies Leitfiguren religiöser und weltlicher Art. Historisch betrachtet seien etwa die „Heilige Corona“, die Schutzpatronin gegen Seuchen sowie sonstige kirchliche Märtyrer zu erwähnen, denen man im Vertrauen auf deren Problemlösungsfähigkeiten die eigene Verantwortung delegieren könne.

In der heutigen Zeit gelte dies für Politiker und Seuchenspezialisten. „Auch die genießen einen gewissen Grad an Anbetung, verfolgt man nur deren zahlreiches Auftreten in sämtlichen Medien, fast rund um die Uhr und das Warten auf verheißungsvolle, fast messianische Verkündigungen von heilsbringenden Maßnahmen“, sagt Girtler. Großer Nachteil dieser „Anbetung“ aus Sicht Girtlers: „Das zu viele Konsumieren von Informationen, das Hängen am TV-Gerät kann unangenehme Nebenwirkungen nach sich ziehen!“

Als drittes „Rezept“ nennt Girtler das „Rezept der Rebellion“: Es gebe in Europa agierenden Gruppen der „Querdenker“, die sich gegen die behördlich verordneten Maßnahmen stellen. Hier handle es sich um gesellschaftliche Randgruppen, die unter dem Motto „Wir für das Grundgesetz“ gegen jegliche Einschränkung des öffentlichen und privaten Lebens Stellung beziehen.

Girtlers Rat: Erfüllender Tätigkeit nachgehen. Was man angesichts der Corona-Krise tun sollte, fasst Girtler in seinem persönlichen Rezept zusammen: Isolierung der Großfamilie im elterlichen Haus in Spital am Pyhrn/Oberösterreich, ausgedehnte Wanderungen und Radtouren für das seelische und körperliche Wohlbefinden, sich an die Regeln halten und sich auf seine wissenschaftliche Arbeit zu konzentrieren. Also einer für sich sinnvollen und erfüllenden Tätigkeit nachgehen.