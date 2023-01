„Cyber-Security“: Neue Karrierechance in der HAK Horn

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Die HAK/HAS Horn steht für Ausbildungsqualität und Wirtschaftskompetenz. Dies zeigt sich seit jeher in visionärem Denken, vorausschauendem Handel und einem leistungsstarken, innovativen Schulangebot. Im Rahmen eines „openHouse“ konnten sich Interessierte vom breit gefächerten Angebot der Wirtschafts.Akademie.Waldviertel überzeugen und bekamen gleich die „Schwerpunkt-HAK für Sicherheitsmanagement und Cyber-Security“, die wie berichtet ab dem Schuljahr 2023/24 in Horn angeboten wird, präsentiert.

Anmeldungen sind bis 25. Februar möglich

Durchgeführt wurde die Präsentation mittels Podiumsdiskussion. Als Experten waren der Meiseldorfer Bürgermeister Niko Reisel als „Head of Platforms“ der Gemeinde Wien, der kaufmännische Direktor des Klinikums Horn Franz Huber, Philipp Leonhardsberger vom Militärkommando NÖ, IT-Ermittler Manfred Pöll von der Polizeiinspektion Eggenburg, Christoph Leder von der Wirtschaftskammer, Thomas Wagner, Chief Information Security Officer bei „Willhaben“ und Raimund Hager vom Zivilschutzverband dabei. Sie diskutierten zum Thema Cyber-Security und den damit verbundenen Herausforderungen und Lösungen.

Der große Bedarf an Fachkräften in den Bereichen Sicherheitsmanagement und Cyber-Security im Speziellen werde in Zukunft aufgrund der Technologisierung und Digitalisierung enorm steigen, ist sich auch HAK-Direktor Peter Hofbauer sicher. Lernplaninhalte des neuen Schwerpunkts sind Sicherheitsmanagement, Cyber Security, Juristisches Praxisfeld Sicherheit und Information Security Management. Die Ausbildung biete die beste Grundlage für eine angestrebte Karriere in Klein- und Mittelbetrieben, aber auch in Bundesministerien sowie im staatlichen Krisen- und Katastrophenmanagement, in privaten Sicherheitsorganisationen und größeren Unternehmen mit eigenen Sicherheitsbeauftragten.

Angebote mit Leben füllen

