Eine Reise in die Märchenwelt

Für das „Wald/4 Festival 2023“ hat sich die Schule etwas Besonderes einfallen lassen und ein ganzes Jahr eifrig an der Umsetzung gearbeitet. Gemeinsam mit Silvia Edinger wurden Malprojekte durchgeführt und verschiedenste Motive vom Pumuckl über Pippi Langstrumpf bis hin zu Feen, Zauberer und Drachen gestaltet. Große Kartonfiguren stechen dabei wohl besonders in Auge.

Damit nicht genug, erarbeitete Viola Semper mit den Schülern Texte zu den einzelnen Bildern, Sabine Baumgartner stellte das Musikprogramm zusammen und wird mit den Volksschulkindern und -lehrern sowie Schülern der W. A. Mozart Musikschule für die passende musikalische Begleitung sorgen, Birgit Ofner für die Tanzperformance. Erwin Luser vom Filmclub Horn begleitete die Vorbereitungsarbeiten von Beginn an und wird Szenen auch beim Fest - und später auch bei den „Horner Splittern“ - zeigen.

Die „Fabelhaften Randerscheinungen“, so der Titel des Projekts, sind am Freitag, 16. Juni, um 10 Uhr in einer rund zweistündigen Aufführung in der Volksschule Horn zu sehen. Für den kulinarischen Genuss wird der Elternverein sorgen