Horner Poly-Schüler tauchten in die Wirtschaft ein

Als eine der ersten Pilotschulen in ganz Niederösterreich bot die PTS Horn in diesem Schuljahr nach zweijähriger „Corona-Pause“ das „Fachabschlussprojekt“ an. Die Schüler konnten in ihren gewählten Fachbereichen bei einer dreiteiligen Prüfung (Fachpraxis, Fachtheorie und kommissionellem Fachgespräch) zeigen, was sie drauf haben und wie viel sie in der kurzen Zeit gelernt haben.

In den technischen Fachbereichen mussten die Schüler Werkstücke wie einen Kamin im Fachbereich Bau oder eine Elektroinstallation aufbauen sowie bei einer technischen Zeichnung etwa im Fachbereich Metall ihr Können unter Beweis stellen. Im Fachbereich Tourismus wurde gekocht, im Fachbereich Gesundheit, Schönheit und Soziales planten die Schülerinnen unter anderem Kindergeburtstage samt Tischdeko und Verpflegung.

Im Fachgespräch präsentierten die Schüler vor Fachleuten aus der Wirtschaft ihre Werkstücke und wurden auch über ihr Fachwissen befragt. Im Fachbereich Handel/Büro wurden hier auch Verkaufsgespräche geführt, in anderen Fachbereichen präsentierten die Schüler ihre „Vertiefungsgebiete“ - Spezialgebiete, die sie selbst ausgearbeitet hatten.

Unterm Strich profitieren alle Beteiligten: Die Schüler haben schon in der PTS die Möglichkeit, eine kommissionelle Prüfung – so wie bei der Lehrabschlussprüfung – zu erleben. Weiters stellt das Fachabschlussprojekt eine große Qualitätsoffensive für die PTS dar, soll das Niveau von Schule und Schülern heben und Wirtschaft und Schule noch näher zusammenbringen.

