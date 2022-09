Drei Betrüger im Bezirk Horn festgenommen

Laut Polizei hatte der serbische Staatsangehörige Ende August dem Juwelier im Bezirk Horn vier vermeintliche Gold-Halsketten im Gesamtwert eines mittleren vierstelligen Eurobetrages verkauft. Als der Juwelier die Ketten dann an einen Goldhändler weiterverkaufen wollte, teilte ihm der Goldhändler mit, dass es sich um wertlose Fälschungen handelt.

Wenige Tage später wollte der Betrüger erneut drei solcher Halsketten an den Juwelier verkaufen. Der Juwelier teilte dem Mann dann mit, dass er am nächsten Tag wiederkommen solle. Der Mann kam auch am nächsten Tag, allerdings wartete da schon die Polizei auf ihn. Er und zwei Begleiter wurden festgenommen.

Die drei Festgenommenen wurden im Beisein einer Rechtsanwältin sowie eines Dolmetschers einvernommen und erkennungsdienstlich behandelt, in der Folge wurde durch die Staatsanwaltschaft Krems die Anzeige auf freiem Fuß angeordnet.

