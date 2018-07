Eine Lenkerin eines Skoda Octavia fuhr von Kamegg Richtung Rosenburg auf der LB 34. In einer Rechtskurve kam ihr ein Auto entgegen, wobei es zur Berührung der linken Außenspiegel kam. Der andere Lenker setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Am Unfallort wurden Spiegelteile des Autos des Fahrerflüchtigen gefunden. Es handelt sich dabei um einen schwarzen Renault. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Gars unter der Telefonnummer 059 133 / 34 35 100 oder in jeder anderen Polizeiinspektion des Bezirks erbeten.