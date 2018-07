Weil ihr „schwarz vor den Augen“ wurde, krachte eine 32-jährige Frau am Donnerstag Nachmittag mit ihrem VW Passat in der Horner Spitalgasse gegen einen geparkten Audi Q5.

Spitalgasse: 32-Jährige krachte in parkendes Auto .

Die Lenkerin erlitt dabei Prellungen des Brustkorbes, eine Beule am Kopf und Prellungen am Knie. Ihr zweijähriger Sohn, der am Rücksitz im Auto mit war, blieb unverletzt.

Bei der Bergung der beiden Autos war die Freiwillige Feuerwehr Horn mit zwei Fahrzeugen und sieben Mann im Einsatz.