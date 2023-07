Horner Weltladen im Mango-Fieber

Da das Faire Frühstück im Weltladen Horn in den Sommermonaten pausiert, organisiert Veronika Stock mit ihrem Team unter dem Motto „Fair ins Wochenende“ Verkostungen von kühlen Mango Getränken. Viele der Kunden haben sich laut Stock in der Zeit vor Weihnachten letzten Jahres an der „Plant a Tree -Aktion“ beteiligt und einen oder mehrere Mangobaum-Setzlinge erworben. Ein Teil der Mango-Setzlinge ist bereits gepflanzt, bis zum Jahresende sollen es 10.000 sein. Mangobäume bilden eine wertvolle Zukunftsinvestition für die indigenen Mango-Bäuerinnen und die Kinder in den Kinderheimen der Preda-Foundation, einer philippinischen Kinderrechtsorganisation, die ebenfalls von den Erlösen der Mangoproduktion in den Weltläden profitieren.

„Außerdem trägt das Projekt zur Wiederaufforstung von durch Bergbau verwüsteten Gemeinden bei“, betonte Stock. In den Weltläden gibt es eine große Auswahl an Mangoprodukten, wovon sich die Besucher beim Verkosten von Mango-Cocktails, Mango-Lassi und Mango-Eistee überzeugen konnten.