Eggenburger Familienbetrieb Tutschek: Ein Jahrhundert Blütenpracht

Seit mehr als 100 Jahren gibt es den Familienbetrieb Tutschek in Eggenburg, der bekannt ist für Obst, Gemüse und Blumen. Bei der Gründung im Jahr 1921 durch Karl Tutschek hatte die Firma ihren Schwerpunkt auf Obst und Gemüse. Das erste Produkt, das damals verkauft wurde, waren Eier. Karl Tutschek sammelte diese aus der Umgebung von Groß Nondorf ein, fuhr mit dem Zug nach Wien in die Markthalle der Landstraße, um sie dort zu verkaufen. Erst im Jahre 1965 begann die nächste Generation Theresia und Siegfried Tutschek den Großhandel mit Blumen an lokale Greißlereien.

Auch Eltern und Brüder helfen mit

Der direkte Blumenverkauf an Privatpersonen startete 1978 mit dem ersten Blumengeschäft in Eggenburg, damals noch im gemalten Haus. In den nächsten Jahren wuchs das Geschäft und 1991 übernahmen Siegfried und Susanne Tutschek den Obst-, Gemüse- und Blumenhandel. Mittlerweile wird der Familienbetrieb in der vierten Generation von Siegfried und Andreea Tutschek geführt. „Früher hatten wir einen Marktstand am Naschmarkt in Wien und da durften wir als Kinder ab und zu mitfahren“, schildert der Firmenchef. „Es gab damals nur eine analoge Waage und wir mussten alles im Kopf rechnen. Wir sind fünf Brüder und wir sind alle gute Mathematiker geworden.“

Der 42-jährige Eggenburger ist gelernter Handelskaufmann und bevor er den Betrieb übernommen hat, arbeitete er fünf Jahre an der Seite seines Vaters mit, bis 2005 die offizielle Übergabe stattfand. Eine große Veränderung hat es bereits im Jahr 2000 mit der Eröffnung des Blumenhauses gegeben. Ab nun gab es für die Kunden die Möglichkeit, Schnittblumen im Blumengeschäft und Pflanzen im Blumenhaus zu kaufen. Im Jahr 2014 wurde das Blumenhaus erweitert, um auch einen Schwerpunkt in der Eigenproduktion setzen zu können. Damit ein Betrieb über die Jahrzehnte auch gut funktioniert, ist es vor allem wichtig, dass die Familie zusammenhält und jeder seinen Aufgabenbereich hat. Selbst wenn die Eltern bereits in Pension sind, stehen sie unterstützend zur Seite. Von seinen vier Brüdern hat auch jeder nach wie vor seinen Aufgabenbereich im Betrieb. „Bernhard ist hauptberuflich in der Firma tätig und für den Verkauf von Obst und Gemüse sowie für die Technik im Blumenhaus verantwortlich. Die drei weiteren Brüder gehen jeder einem anderen Berufen nach, tragen trotzdem ihren wesentlichen Teil zum Erfolg des Betriebes bei. Karl-Heinz ist zuständig für den Brunnenmarkt, Johannes für die Buchhaltung und Markus ist der Firmenberater“, erklärt der Zweitälteste die Aufgabenbereiche der Familienmitglieder.

Tage der offenen Gärtnerei am 30. April und 1. Mai

Seine Ehefrau Andreea ist ein Jahr nachdem er die Firma übernommen hat in sein Leben getreten. „Sie steht seitdem an meiner Seite und ist auch in die ganze Materie hinein gewachsen“, sagt Tutschek Sehr viel Wert legter auf das Fachwissen seiner Mitarbeiter: „In Zeiten von Google muss man mit Fachpersonal punkten.“ Dass der Betrieb bereits in der vierten Generation ist, sieht man auch an den Lebensweisheiten die mitgegeben wurden. „Die Oma hat uns gelehrt immer fleißig zu sein und keine Arbeit zu scheuen. Gelernt haben sicher alle von ihr das harte Handeln und trotzdem respektvoll miteinander umzugehen“, schwelgt Tutschek in Erinnerung. „Von meinem Papa nehme ich mit, immer den Blick nach vorne zu richten und weiter zu machen. Denn nur das viele Probieren und nicht aufgeben von meinem Papa, hat uns hierher gebracht.“

In voller Blütenbracht kann man vor allem das Blumenhaus an den Tagen der offenen Gärtnerei, am 30. April und 1. Mai von 8-17 Uhr, erleben.

