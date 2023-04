Artisten brachten Gäste in Eggenburg zum Strahlen

„Die Zeit während der Corona-Pandemie war keine leichte für den Zirkus“, berichtete Direktor Markus Reinhard. Reisen und Aufführungen waren nicht möglich, dass bedeutet keine Einnahmen. In dieser Zeit waren sowohl die Mitarbeiter und Artisten, aber auch die Tiere auf Spenden angewiesen, staatliche Unterstützung habe es keine gegeben. Jetzt heiße es aber wieder „Mange frei!“

Und bei diesem bunten Spektakel wurden für zirkusbegeisterte Familien „Träume“ wieder Wirklichkeit. Die Zirkusartisten zeigten ihre atemberaubenden Kunststücke und ihr abwechslungsreiches Können. Die zehn Akteure des Zirkus setzten mit ihrem innovativen Programm dem verstaubten Zirkusimage ein Ende und performten auf internationalem Niveau. Diese herzliche Atmosphäre im Familienzirkus Aros war während der gesamten Aufführung zu spüren.

Die Artisten bewiesen Körperbalance, Geschick, viel Fantasie und eine spektakuläre Luftakrobatik. Auch zwischen den Auftritten sorgen die Artisten für Aufsehen. So gab es ein farbenfrohes Ponyreiten in der Mange, Jongleure ließen ihre Keulen tanzen und die Tiere des Circus konnten im Außenbereich besucht werden. Für die ultimative Zirkusatmosphäre durften Zuckerwatte und Popcorn nicht fehlen. „Wir wollen Menschen zum Strahlen bringen und ihr inneres Licht anzünden, denn dafür machen wir Zirkus“, sagte Reinhard. Und das ist den Artisten von Aros in Eggenburg hervorragend gelungen.

