Mit einer neuen „Regionsstrategie“ will sich die Region Manhartsberg fit für die Zukunft machen. „Wenn wir Zuzug in die Region wollen, dann müssen wir den Menschen etwas bieten können“, gibt Regions-Obmann Franz Göd die Richtung vor. Die Gemeinden Eggenburg, Sigmundsherberg, Straning-Grafenberg, Röschitz, Burgschleinitz-Kühnring und Meiseldorf aus dem Bezirk Horn und die Gemeinde Maissau aus dem Bezirk Hollabrunn, die die Region Manhartsberg bilden, haben in dieser Strategie vier vorrangige Ziele definiert. Der Prozess dazu wurde bereits 2016 gestartet, dann wurden Anregungen von Bewohnern in den Gemeinden gesammelt, um dann die Ziele für die Regionasstrategie herauszuarbeiten, wie Regionalberaterin Karin Popp-Pichler erklärte.

Familienfreundlichkeit. Dieses Ziel soll helfen, Zuzug in die Gemeinden der Region zu bringen. Die Gemeinde Sigmundsherberg ist bereits als „familienfreundliche Gemeinde“ reauditiert. Im kommenden Jahr sollen drei weitere Regionsgemeinden dieses Audit bestehen, dann die restlichen folgen. „Wenn wir wollen, dass sich junge Leute bei uns ansiedeln, dann müssen wir da ansetzen“, meinte Göd. Ziel ist es, dass letztlich die Auszeichnung als „familienfreundliche Region“, wie sie nur ganz wenige in Österreich haben, zu erreichen.

Infrastruktur/Mobilität: Neben der Forcierung des Breitband-Ausbaus als unerlässlicher Bestandteil im Zeitalter der Digitalisierung soll besonders das Thema „letzte Meile“ in den Fokus gerückt werden. Die durch die Franz-Josefs-Bahn gut an das Verkehrsnetz angebundene Region will etwa durch zu erarbeitende Car-Sharing-Programme Pendlern dabei helfen, von den Bahnhöfen leichter in ihre Wohnorte zu gelangen.

Identität/Marketing: Die Regionsgemeinden wollen künftig stärker auch als Region wahrgenommen werden und werden daher auch den Außenauftritt – sowohl innerhalb der Region selbst, als auch nach außen – forcieren. So soll ein jährliches Regionsfest organisiert werden, die Regionszeitung überarbeitet werden, eine neue Website kreiert werden und das von Karl Korab entworfene Regionslogo stärker präsent werden.

Umwelt: Bereits alle Gemeinden der Region Manhartsberg sind in der Klar!-Energiemodellregion vertreten. Wie Röschitz sollen auch die restlichen Regionsgemeinden „pestizidfrei“ werden. Außerdem sollen gemeinsam Maßnahmen erarbeitet werden, wie man Wasser besser in der Region halten kann.