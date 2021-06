Die Region Manhartsberg setzte den nächsten Schritt am Weg zur „familienfreundlichen Region“. Die Projektgruppe traf sich zum ersten Workshop im Rahmen des Zertifizierungsprozesses familienfreundliche Region Manhartsberg in Straning.

Ideenaustausch gestartet. Die Teilnehmenden tauschten sich über die bestehenden familienfreundlichen Angebote aus und sammelten erste Ideen für gemeindeübergreifende Projekte für noch mehr Familienfreundlichkeit. Der Ist-Stand an familienfreundlichen Maßnahmen wurde von den Regionsgemeinden bereits im Vorfeld bei den Gemeinde-Prozessen erhoben. So konnte ein Überblick über den Bestand zusammengestellt und beim Workshop besprochen werden, wo Potenzial für regionsübergreifende Verbesserungen und Bedarf für ergänzende Angebote besteht. Als Beispiel ist das ElKiZ Eggenburg zu nennen. Es wurden Überlegungen angestellt, wie man das bereits breite Angebot für Jung und Alt weiter entwickeln kann und so ein Zentrum für alle Generationen entstehen kann.

Alle Gemeinden und „Lebensphasen“ bringen sich ein. Laut Regions-Obmann Franz Göd und Projektleiterin Natascha Mang erfreulich: In der Projektgruppe engagieren sich Gemeindevertreter und auch Bürger aus allen Gemeinden der Region, außerdem seien auch „alle Lebensphasen“ in der Projektgruppe vertreten. Die Gemeindevertreter würden durch ihre Kontakte zu den Bürgern den Bedarf an familienfreundlichen Angeboten schon recht gut kennen.

Die Bürger können ihre Ideen für mehr Familienfreundlichkeit laufend in ihren Gemeinden einbringen. Gezielte Möglichkeiten und Aktionen zur Beteiligung von Jung und Alt wurden ebenfalls beim Workshop besprochen und werden voraussichtlich im Herbst gestartet.

Unterstützt werden die Gemeinden bei diesem Zertifizierungsprozess bei der Umsetzung der gemeinsamen familienfreundlichen Maßnahmen von der NÖ.Regional.