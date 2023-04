Die Mundharmonika eroberte den Jazzkeller

Mundharmonika und Jazzmusik? – Wie fantastisch die im Blues unerlässliche Mundharmonika auch mit dem Jazz verschmelzen kann, demonstrierte das Flip Philipp & Bertl Mayer Quartett am Samstagabend im Jazzkeller Drosendorf. Den Abend widmeten die vier Musiker besonders dem US-amerikanischen Jazzgitarristen John Leslie „Wes“ Montgomery, der am 6. März seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, wäre er nicht 1968 im Alter von nur 45 Jahren gestorben. Wes Montgomery war berühmt für seine mit dem Daumen angeschlagenen Oktav-Ketten und melodiösen Jazz-Harmonien.

Die vier in Wien lebenden, international angesehenen Jazzgrößen Flip Philipp am Vibraphon, Bertl Mayer mit der Mundharmonika, Hans Strasser am Bass und Wolfgang Rainer am Schlagzeug präsentierten ihre individuellen Interpretationen von Jazz-Klassikern im Viererteam und in fantastischen Soloeinlagen, brachten mit Edward Reddings Song „The End of a Love Affair“ etwas Wehmut ein, den typischen Rhythmus des Groove – nomen est omen – mit „Groove Yard“, einem Stück, das Wes Montgomery mit seinen Brüdern Monk und Buddy einspielte, sinnliche Gelassenheit in der Ballade „Lazy Afternoon“ und melancholische Erinnerung an Django Reinhardt mit „Django“ von John Lewis.

Der Vibraphonspieler Flip Philipp (alias Friedrich Philipp-Pesendorfer) ist nicht nur ein hervorragender Virtuose, er komponiert auch: Sein Stück „Wes Up“, ein Tribut an Wes Montgomery, ist voller Temperament und überraschender Momente. In „Subsequently“ baute er ein leidenschaftliches Duett, fast schon ein Duell zwischen Vibraphon und Schlagzeug mit ein.

Mit Virtuosität und Energie gepunktet

Bertl Mayer ist ein Ausnahmekünstler an der Chromatischen Mundharmonika und zaubert unglaubliche Tonfolgen aus seinem Instrument. Bassist Hans Strasser begeistert mit seiner subtilen und emotionalen Spielweise, er kommuniziert in Mimik und Gestik mit seinem Instrument. Wolfgang Rainer an den Drums sorgt mit empathischer Aufmerksamkeit für den Rhythmus des Quartetts. In Montgomerys „Jingles“ kann er seine Energie und Virtuosität auch voll austoben.

Die „großen Meister ihres Könnens“, wie Hannes Fröhlich, Obmann des Jazzclubs Drosendorf, die vier Musiker bezeichnete, verabschiedeten sich mit dem Song „I Loves You, Porgy“ aus dem Musical Porgy and Bess von George Gershwin. Begeisterter Applaus.

