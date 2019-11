Und so startet Toifl mit seinen „Faschingsnarren“ den Bau einer Autobahn-Ausfahrt nach Gallien. Erste Grabungsarbeiten wurden bereits durchgeführt.

„Die Autobahn führt über Wladiwostok nach Paris und kommt über das Waldviertel am Feriendorf Gallien vorbei“, sagt Toifl. Die Ausfahrt wird eine Länge von 600 Meter haben, die Breite – so stellt es sich Toifl vor – „wird an die 80 Kilometer sein“.

Auch einige Kreisverkehre sind in Planung. „Die vierte Ausfahrt links“ führt nach Gallien. Die Eröffnungsfeierlichkeiten plant Toifl am Faschingsdienstag 2020. Scherz am Rande: „Die Substanzen, die Toifl zu Beginn der närrischen Zeit einnimmt, scheinen nicht legal zu sein“.