Verkleiden ist nicht mehr „in“ im Bezirk Horn

Krapfen, bunte Girlanden und Verkleidungen: Das verbinden die meisten Menschen mit Fasching. Lange Zeit war es üblich, die „fünfte Jahreszeit“ auch am Arbeitsplatz zu begehen. Die NÖN hat sich umgehört, ob der Fasching am Arbeitsplatz noch eine Rolle spielt und festgestellt, dass diese Tradition beinahe ausgestorben ist.

Helmut Scheidl, Vorstandsdirektor der Sparkasse in Horn, berichtet, dass der Fasching im Bankenwesen nicht mehr gefeiert wird. Auch bei seinen Kollegen sei der Wunsch, sich in der Arbeit zu verkleiden, nicht mehr wirklich vorhanden. „Der Fasching wird am Arbeitsplatz nicht mehr hochgehalten“, so Scheidl. Ganz spurlos geht die Narrenzeit an der Horner Sparkasse aber nicht vorbei: Auch heuer sind wieder 25 bis 30 Mitarbeiter beim Horner Faschingsumzug dabei. Dort treten sie einheitlich verkleidet auf und fahren auf einem der Traktoren mit.

„Verkleiden tut sich niemand mehr, das ist lange vorbei“

Im Landesklinikum Horn hat man in den letzten Jahren Corona-bedingt überhaupt keine Zeit für Fasching gehabt. Franz Huber, der kaufmännische Leiter des Klinikums, meint, auch in der Kollegenschaft gebe es dahingehend keinen Wunsch. „Verkleiden tut sich niemand mehr, das ist lange vorbei“, erzählt Huber der NÖN.

Vereinzelt würden Angehörige des Pflegepersonals noch eine rote Nase aufsetzen, mehr aber nicht. Auf manchen Stationen würde man nach Dienstschluss auch gemeinsam mit einem Glas Sekt anstoßen. Eine zentral organisierte Faschingsfeier gebe es aber nicht, so Huber.

Fasching mit älterer Generation verschwunden

Ähnlich ist die Situation bei der Druckerei Berger in Horn. Betriebsrat Erich Nendwich berichtet davon, dass es früher durchaus Usus gewesen sei, dass sich Mitarbeiter am Faschingsdienstag verkleidet hätten. Mit der Pensionierung dieser Kollegen sei die Tradition aber verschwunden, heute werde nicht mehr firmenintern gefeiert.

Dass das Verschwinden der betrieblichen Faschingsfeiern mit dem Generationenwechsel zu tun hat, bestätigt auch eine Anfrage bei der Firma Metallbau Riel in Reinprechtspölla. Vor 20 Jahren hätten sich Mitarbeiter durchaus noch einen Tag freigenommen, um am Faschingsdienstag beim Narrentreiben dabei sein zu können. Manche hätten ihren Arbeitsplatz auch geschmückt. Heute sei der Fasching aus dem geschäftlichen Alltag praktisch verschwunden. Die Firma spendiert ihren Mitarbeitern am Faschingsdienstag aber Krapfen und eine Runde Feierabendbier, sagt Karl Riel zur NÖN.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.