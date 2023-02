In Langau legte der Kanzler zurück

Der allseits beliebte Kanzler verabschiedet sich nach 19 Dienstjahren in die Frühpension. Er hat in seiner langen Amtszeit viele liebgewonnene Traditionen in der Gilde begründet und verschiedene Rollen auf der Bühne verkörpert – ein Original, wie ihn jeder kennt. „Dafür und für die vielen gemeinsamen und unterhaltsamen Stunden sagen wir ein herzliches Dankeschön“, sagt Präsident Helfried Köppl. Und auch wenn Kanzler Ernst nicht mehr auf der Bühne steht, kann eines mit Sicherheit jetzt schon gesagt werden: Den „Witz der Woche“ wird es weiterhin geben, sind sich die weiteren „Regierungsmitglieder“ Martin Resel, Helmut Silberbauer, Elfriede Ensfelder, Heide Hecht, Ingrid Reiss und Renate Mayerhofer einig.

Ein großes Dankeschön ging an das Publikum. Und: „Wir freuen uns schon auf die Narrensaison 2024“, sagt Köppl.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.