Die Styropor-Fassade eines Einfamilienhauses in Geras war in Brand geraten. Es gelang den Florianis, unter Atemschutz den Brand rasch zu löschen. Nachlöscharbeiten am Vollwärmeschutz des Hauses wurden mit der Wärmebildkamera kontrolliert.

Lob für seine Kameraden gab es vom Geraser Kommandanten Wolfgang Riener, der selbst beim Einsatz nicht dabei war: „Bei diesem Einsatz hat sich gezeigt, dass die Ausbildungen und Schulungen für Ernstfälle Gold wert sind. Der Einsatz – auch die Zusammenarbeit zwischen den Wehren – hat toll funktioniert“, sagte Riener zur NÖN