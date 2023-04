Irnfritz-Messern hat gut gewirtschaftet

Die Feuerwehr Klein-Ulrichschlag suchte um eine Subvention für die Errichtung einer PV-Anlage am Feuerwehr- und Gemeinschaftshaus an. Die Kosten dafür betragen rund 19.800 Euro. Die Gemeinde fasste im Zuge dessen einen Grundsatzbeschluss, dass Vereinen und Organisationen der Marktgemeinde Irnfritz-Messern, aufgrund deren Gemeinnützigkeit eine Subvention für die Errichtung einer PV-Anlage in Höhe von 600 Euro gewährt werde. Privathaushalte werden mit 300 Euro gefördert.

PV-Freiflächenanlagen sorgten für Diskussionen

Diskussionsstoff lieferte der Grundsatzbeschluss über das Ausmaß großflächiger PV-Anlagen. „Um einen Wildwuchs in unserer Gemeinde einzudämmen, wäre ein Grundsatzbeschluss des Gemeinderates über das maximale Ausmaß von großflächigen PV-Anlagen bis zu zwei Hektar anzudenken“, appellierte Bürgermeister Hermann Gruber an die Gemeinderatsmitglieder. „Die maximale Fläche von 40 Hektar soll nicht überschritten werden“, ergänzte Vizebürgermeister Karl Weiß. Für rund 20 Hektar liegen der Gemeinde bereits Anträge vor, darunter auch zwei Privatanfragen für 2-Hektar-Anlagen. Für eine gute Mischung von Photovoltaik auf Dachflächen und auf Freiflächen sprach sich Weiß aus, der die Meinung vertrat: „Die Bauern sollen schließlich auch etwas Anderes produzieren, als Strom!“ Auch die Problematik des Abtransportes von Großflächenanlagen bei – derzeit noch – fehlender Infrastruktur wurde angesprochen. „Es ist noch kein Baum in den Himmel gewachsen. Sollten sich die Zeiten ändern, haben wir die Möglichkeit, auch wieder über einen neuen Beschluss zu diskutieren“, schloss Bürgermeister Gruber schließlich. Der Tagesordnungspunkt wurde mit einer Stimmenthaltung beschlossen, die maximale Größe für Freiflächenanlagen in der Gemeinde soll 40 Hektar nicht überschreiten.

Vier Bauplätze für Messern

Die Firma Held & Francke wird mit der Erweiterung von Kanal- und Wasserleitungen für die Wildbergsiedlung in der Katastralgemeinde Messern beauftragt. Die Siedlung wurde um vier Bauplätze erweitert, daher ist die erforderliche Infrastruktur mit Wasserleitung, Schmutz- und Regenwasserkanal sowie Ortsbeleuchtung zu errichten. Derzeit sind für die Aufschließungsstraße nur der Unterbau und die Ausführung als Baustraße geplant. Die Arbeiten wurden zum Preis von 99.500 Euro vergeben.

Keine Kreditaufnahmen für Bauprojekte erforderlich

Der Rechnungsabschluss wurde im Zuge der Gemeinderatssitzung behandelt. Er weist ein Nettoergebnis von rund 250.000 Euro aus. Das Haushaltspotenzial beträgt 326.000 Euro und konnte um 188.000 Euro gesteigert werden. Die liquiden Mittel sanken gegenüber 2021 um 232.000 Euro und betragen nun rund 652.000 Euro. „Der Rückgang ist gerechtfertigt, da wir die zwei großen Bauprojekte Bauhof und Feuerwehrhaus Irnfritz ausfinanziert haben und dafür keinen Kredit in Anspruch nehmen mussten“, erläutert Bürgermeister Hermann Gruber stolz.

