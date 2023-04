Weitersfeld: Suppe zum Mitnehmen

Fastensuppen-Essen, eine soziale Aktion der Katholischen Frauenbewegung gibt es zum Familienfasttag in vielen Pfarren. Seit Corona wird dieses Angebot in Weitersfeld – ähnlich wie bei Coffee to go – als „Fastensuppe im Glas“ organisiert. Vorteil: Man kann die Suppe für die Angehörigen mit nach Hause mitnehmen. Heuer – wo am Palmsonntag der Gottesdienst erst knapp vor Mittag zu Ende war – besonders vorteilhaft. Auf dem geschmackvoll dekorierten Glas, heuer mit sechs Sorten, befinden sich außerdem die dazugehörigen Suppenrezepte zum Nachkochen.

